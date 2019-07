गुड़गांव बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी Noise ने न्यू स्मार्ट फिटनेस बैंड (Noise ColorFIT 2 price in india) को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ColorFIT 2 ( How to buy Online Noise ColorFIT 2 ) के नाम से भारत में पेश किया है। यह फिटनेस बैंड ( Noise ColorFIT 2 Specifications) इंप्रूव्ड डिस्प्ले और बेहतर यूजर इंटरफेस के साथ आता है। मार्केट में इसकी टक्कर Xiaomi Mi Band 3 और Honor Band 4 जैसे फिटनेस बैंड से होगी। हम आपको न्यू Noise ColorFIT 2 स्मार्ट फिटनेस बैंड की जानकारी दे रहे हैं।

Noise ColorFIT 2 price in India and availability

ColorFIT2 फिटनेस बैंड को 1,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। आप इसको Amazon India और gonoise.com के जरिए खरीद सकते हैं। आप इसे तीन कलर ऑप्शन Dusk Pink, Twilight Blue और Midnight Black में खरीद सकते हैं। मार्केट में इसकी टक्कर पॉप्युलर Mi Band 3 से होगी जो कलर डिस्प्ले के साथ आता है। इसकी कीमत 1,999 रुपये है। आप इसको Mi.com के जरिए खरीद सकते हैं। वहीं Honor Band 4 मार्केट में 2,599 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। वहीं Samsung Galaxy Fit e smart band भी 2,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। इन दोनों को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकता है।

Noise ColorFIT 2 specifications and features

यह फिटनेस बैंड 0.96-inch LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिजॉल्यूशन 160×80 पिक्सल्स का है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 186ppi की है। ColorFIT 2 पर आप स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन जैसे कॉल, टैक्सट और व्हाट्सऐप के मैसेज को देख सकते हैं। इसके अलावा Facebook, Skype और दूसरी ऐप्स के नोटिफिकेशन भी आपको इसकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे।

यह फिटनेस बैंड iOS और Android डिवाइस दोनों के लिए कॉम्पेटिबल है। आप फोन में NoiseFIT Sport ऐप के जरिए इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। यह फिटनेस ट्रैकर 14 स्पोर्ट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा यह आपके स्टेप्स, स्लीप और 24 घंटे हार्ट रेट मॉनिटर को ट्रैक करता है। ऐप की मदद से आप अलार्म, नोटिफिकेशन और वॉच फेस को सेट कर सकते हैं। इस फिटनेस बैंड का वजन महज 20 ग्राम है और यह वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस के लिए IP68 सर्टिफाइड है।