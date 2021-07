मेड इन इंडिया कंपनी Micromax ने यूजर्स को तोहफा देते हुए अपना एंट्री लेवल स्मार्टफोन Micromax In 2b भारत में लॉन्च कर दिया है. यह पिछले साल लॉन्च हुए Micromax In 1b का ही अपग्रेडेड वर्जन है जो कि कई खास व नए फीचर्स से लैस है. Micromax In 2b में आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और 5,000mAh की बैटरी दी गई है. कम कीमत का यह स्मार्टफोन कीमत ही नहीं बल्कि फीचर्स के मामले में भी कई चाइनीज ब्रांड के स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है.Also Read - 50MP कैमरे के साथ Huawei P50 Pro, Huawei P50 हुए लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Micromax In 2b: कीमत और उपलब्धता

Micromax In 2b को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इस स्मार्टफोन के 4GB + 64GB मॉडल की कीमत 7,999 रुपये है. जबकि 6GB + 64GB स्टोरेज मॉडल को 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. यह स्मार्टफोन ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट Micromaxinfo.com और ई-कॉमर्स साइट Flipkart से खरीदा जा सकता है. स्मार्टफोन की पहली सेल 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू होगी.