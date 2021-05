भारतीय फोन निर्माता कंपनी Micromax ने अपने लोकप्रिय स्मार्टफोन Micromax In Note 1 की कीमत में आधिकारिक तौर पर इजाफा कर दिया है. अब इस स्मार्टफोन की कीमत 500 रुपये बढ़ा दी गई है और नई कीमत के साथ यह कंपनी की वेबसाइट पर खरीददारी के लिए लिस्टेड है. इस मेड इन इंडिया स्मार्टफोन Micromax In Note 1 को दो स्टोरेज मॉडल और दो कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. इसमें 5,000mAh की बैटरी और क्वाड रियर कैमरा सेटअप जैसे खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए जानते हैं अब इस फोन को खरीदने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी. Also Read - Made in India App: ये हैं टॉप 5 मेड इन इंडिया ऐप्स, जो Whatsapp और Twitter को दे रहे हैं टक्कर

Micromax In Note 1 की नई कीमत

Micromax In Note 1 की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है. इसके बाद इस स्मार्टफोन को 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट 11,499 रुपये में उपलब्ध होगा. जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 10,999 रुपये है. हालांकि, कंपनी ने इसके 4GB + 128GB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है. इसे अभी भी लॉन्च कीमत के साथ 12,499 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है.

Micromax In Note 1 के स्पेसिफिकेशन्स

Micromax In Note 1 एंड्राइड 10 बेस्ड स्टॉक ओएस पर आधारित है और इसे MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर पेश किया गया है. इस स्मार्टफोन में पंच होल डिजाइन के साथ 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मौजूद है. पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. फोटोग्राफी के लिए यूजर्स को मेड इन इंडिया स्मार्टफोन Micromax In Note 1 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप की सुविधा मिलेगी. इसाका प्राइमरी सेंसर 48MP का है. जबकि 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए यूजर्स फोन में दिए गए 16MP के फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं. फोन में दी गई स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है.