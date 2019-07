Mannu Kumar Jain Letter : चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने भारत में अपना बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Redmi K20 Pro और Redmi K20 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। काफी समय से इस स्मार्टफोन का भारत में इंतजार कर रहे शाओमी यूजर्स इन स्मार्टफोन की कीमतों को लेकर निराशा व्यक्त की है। Redmi K20 सीरीज के स्मार्टफोन की कीमतों को लेकर यूजर्स की निराशा पर प्रतिक्रिया देते हुए Xiaomi India के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने खुला पत्र लिखा है। शाओमी फैन्स को उम्मीद थी कि Redmi K20 स्मार्टफोन की भारत में कीमतें Realme X स्मार्टफोन से मिलती जुलती रहेगी। Realme X की भारत में शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है वहीं Redmi K20 स्मार्टफोन की भारत में 21,999 रुपये है। इसके साथ ही Redmi K20 Pro स्मार्टफोन की कीमत 27,999 रुपये से शुरू होती है।

भारतीय शाओमी फैन्स ने चीन के मुकाबले भारत में इन स्मार्टफोन की कीमत 3 प्रतिशत ज्यादा होने और सेम जेनेरेशन चिपसेट के दूसरे स्मार्टफोन के मुकाबले इनकी ज्यादा कीमत को लेकर नाराजगी व्यक्त की हैं। फैन्स ने नाराजगी पर सफाई देते हुए मनु कुमार ने अपने खुले पत्र (Mannu Kumar Jain Letter) में लिखा है कि Redmi K20 Pro और Redmi K20 पिछले चिपसेट वाले स्मार्टफोन्स के मुकाबले क्रमशः 45 प्रतिशत और 40 प्रतिशत ज्यादा तेज है। उन्होंने बताया कि समय के साथ-साथ टेक्नॉलजी सस्ती होती है। सस्ती कीमत में स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने के लिए शाओमी के 6 महीने का इंतजार करना पड़ता जो कि हमारे नियमों के खिलाफ है।

An open letter to all our Mi fans for #RedmiK20 & #RedmiK20 pro.

Thanks for your unconditional love and support 🙏#Xiaomi ❤️ #FlagshipKiller pic.twitter.com/C4PDVFMTMM

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 18, 2019