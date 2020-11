Flipkart Big Diwali Sale: फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल जल्द खत्म होने वाली है. कम दाम में स्मार्ट टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की सेल शानदार मौका. 4 नवंबर तक चलने वाली इस सेल में ई-कॉमर्स कंपनी टीवी पर भारी डिस्काउंट दे रही है. Flipkart Big Diwali सेल के दौरान MarQ का 32 इंच का स्मार्ट टीवी 11 हजार रुपये से भी कम कीमत में मिल रहा है. आइए आपको इस शानदार डील के बारे में बताते हैं. Also Read - Flipkart Big Diwali Sale: ₹1 हजार से कम में मिल रहे ये 5 धांसू ब्लूटूथ ईयरबड्स, जानें इनकी पूरी डीटेल

MarQ का 32 इंच HD रेडी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV फ्लिपकार्ट की सेल में 10,999 रुपये में मिल रहा है. MarQ 32AAHDM मॉडल नंबर वाले इस स्मार्ट टीवी को एक्सिस बैंक क्रेडिट-डेबिट कार्ड से पेमेंट करके खरीदेंगे, तो 10 पर्सेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. 32 इंच के इस टीवी को हर महीने 917 रुपये की नो-कॉस्ट-ईएमआई या स्टैंडर्ड ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं.

MarQ 32 inch HD Ready LED Smart Android TV 32AAHDM की खूबियां

MarQ का यह एचडी रेडी स्मार्ट टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें 3 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं. इसमें बिल्ट-इन वाईफाई की सुविधा है. कनेक्टिविटी के लिए इस टीवी में हेडफोन जैक, डिजिटल ऑडियो आउटपुट, आरएफ कनेक्टिविटी इनपुट और एनालॉग ऑडियो इनफुट जैसे फीचर भी मिलते हैं. इस टीवी में 178 डिग्री व्यू ऐंगल मिलता है. इसमें डिजिटल नॉइज फिल्टर दिया गया है.

ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस स्मार्ट टीवी में मीडियाटेक CA53 क्वॉड कोर प्रोसेसर है. इसमें 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज दिया गया है. यह टीवी Netflix, Youtube, Disney+Hotstar, Eros Now, Sony Live, Hungama और Zee5 जैसे ऐप्स सपोर्ट करता है. गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से इस टीवी में ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते हैं.

डॉल्बी ऑडियो सराउंड साउंड सिस्टम के साथ आने वाले MarQ के इस स्मार्ट टीवी में 2 स्पीकर दिए गए हैं. टीवी में पांच साउंड मोड मिलते हैं, जिनमें स्टैंडर्ड, म्यूजिक, थिएटर, न्यूज और यूजर शामिल हैं. इसमें आपको स्लीप टाइमर और ऑन/ऑफ टाइमर जैसे कन्वीनियंस फीचर मिलते हैं.