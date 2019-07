Xiaomi ताइवान की चिपमेकर कंपनी MediaTek के साथ एक गेमिंग स्मार्टफोन पर काम कर रहा हैं। यह जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है। ये गेमिंग स्मार्टफोन MediaTek Helio G90T और G90 के साथ जल्द ही भारत में लॉन्च किए जाएंगे। शाओमी इंडिया के प्रमुख और कंपनी के ग्लोबल एमडी मनु कुमार जैन ने इस बात की पुष्टी की है कि उनकी कंपनी मीडियाटेक के साथ मिलकर गेमिंग स्मार्टफोन पर काम कर रही है। फिलहाल कंपनी इस स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानकारी जैसे स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च डेट जैसी इन्फोर्मेशन शेयर नहीं की है।

मनु कुमार ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी थी इसके साथ उन्होंने दो फोटो भी शेयर की हैं जिसमें उन्हें मीडिया टेक के जनरल मैनेजर TL Lee के साथ अपनी फोटो शेयर की है। इस ट्वीट में मनु का कहना था कि शाओमी का अपकमिंग स्मार्टफोन इक्रेटेबल और हाई परफॉर्मेंस वाले G90 को सपोर्ट करेगा और यूजर्स को अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरिएंस ऑफर करेगा।

Super excited: all-new @MediaTek #Helio #G90 & #G90T were

launched today!

These are amazing #gaming chipsets – Cortex A76 CPU, Mali G76 GPU & Antutu > 220K. 🚀

We’ll launch a phone with the incredible, high performance G90T. Get ready for ultimate gaming!#Xiaomi ❤️ #Mediatek pic.twitter.com/z9WUDNw0lG

— #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 30, 2019