भारत सरकार के आगे झुका Meta, बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर लिया बड़ा फैसला; जानिए क्या है पूरा मामला

Meta ने भारत में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है. अब सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस नियम को लागू करने का दबाव बनाएगी.

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भारत में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है. इसी बीच Meta ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों, खासकर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है. सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि Meta ने इस फैसले की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को भेजे पत्र के जरिए दी है.

सरकार ने बताया पहला कदम

सरकार ने Meta के इस फैसले को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की दिशा में एक पहला कदम बताया है. सरकार का साफ कहना है कि भारत में काम करने वाले हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए. बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. सरकार ने कहा कि सिर्फ कंटेंट हटाना काफी नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों की पहचान कर जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों तक जानकारी पहुंचाना भी जरूरी है. सरकार दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ भी इसी मुद्दे पर बातचीत कर रही है.

आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर Meta पर सवाल

Meta का यह फैसला ऐसे समय आया है जब Instagram पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर कंपनी की जांच और आलोचना हो रही है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने भी इस मामले में Meta India के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था. एक जांच में दावा किया गया कि Instagram पर कुछ विज्ञापनों के जरिए ऐसे कंटेंट तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही थी. इस महीने प्रकाशित एक रिपोर्ट में 300 से ज्यादा Meta विज्ञापनों की पहचान का दावा किया गया, जिनमें बच्चों से जुड़ा यौन शोषण वाला कंटेंट था. कुछ मामलों में असली बच्चों की तस्वीरों को AI की मदद से बदला गया था. Meta ने जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे विज्ञापन हटा दिए.

Meta ने अपने आंकड़ों के बारे में दी जानकारी

Meta का कहना है कि वह बच्चों के शोषण से जुड़े कंटेंट की पहचान के लिए AI सिस्टम, डिजिटल हैश मिलान और दूसरे सुरक्षा टूल का इस्तेमाल करती है. कंपनी के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में दुनिया भर में बच्चों के शोषण से जुड़े करीब 40 लाख अकाउंट और 3.6 करोड़ कंटेंट हटाए गए. इसी अवधि में भारत में करीब 1.6 लाख अकाउंट बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी नीतियों का उल्लंघन करने के कारण बंद किए गए. हालांकि, सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म को सिर्फ शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे कंटेंट की पहचान और रोकथाम के लिए पहले से मजबूत व्यवस्था बनानी होगी.