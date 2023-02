Twitter के बाद अब Facebook, इंस्टाग्राम Blue Tick के लिए भी देने होंगे पैसे | जानें क्या होगा चार्ज

Facebook Instagram Blue Tick Charge: ट्विटर ब्लू के बाद और Meta भी ‘ब्लू टिक’ के लिए पैसे वसूलेगी. मार्क जुकरबर्ग की कंपनी अब इंस्टाग्राम और फेसबुक ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज करेगी. Meta ने यूजर प्रोफाइल पर ब्लू बैज (Blue Badge) सब्सक्रिप्शन की शुरुआत करने की घोषणा की है. Meta प्रमुख मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने इसकी घोषणा की है. उन्होंने एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी. हालांकि फिलहाल इस प्लान को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए ही शुरू किया जाएगा. लेकिन जल्द ही बाकी देशों में भी यह शुरू होगा.

मेटा (Meta) प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने पोस्ट में लिखा, ‘इस हफ्ते हम मेटा वेरिफाइड शुरू कर रहे हैं, जो एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है. यह एक सरकारी पहचान पत्र के साथ आपको अपना अकाउंट सत्यापित करने देगी.’ सेवा का लाभ उठाने के लिए यूजर को वेब आधारित सत्यापन के लिए 11.99 डॉलर (992.36 रुपये) प्रति महीने या iOS पर इस सेवा के लिए 14.99 डॉलर (1240.65 रुपये) प्रति महीने चुकाने होंगे.