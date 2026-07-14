3 साल बाद X पर लौटे Mark Zuckerberg, पहली पोस्ट पर X की Product Head ने किया ऐसा कमेंट, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

Meta के CEO Mark Zuckerberg ने तीन साल बाद Elon Musk के प्लेटफॉर्म X पर वापसी की है. इस धमाकेदार वापसी के साथ ही मार्क जुकरबर्ग का पहला पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. इसकी खास वजह है पोस्ट पर X की Product Head द्वारा किया गया दिलचस्प कमेंट.

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Mark Zuckerberg on X

मार्क जुकरबर्ग की X पर हुई वापसी

X पर पहली पोस्ट के साथ मार्क ने शेयर किया नया एआई मॉडल

मार्क के पोस्ट पर X प्रोडक्ट हेड का मजेदार कमेंट

Meta CEO Mark Zuckerberg लगभग तीन साल बाद Elon Musk के प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर लौटे हैं. तीन साल बाद मार्क जकरबर्ग ने पहला पोस्ट शेयर करते हुए मेटा के नए Muse Spark 1.1 एआई मॉडल के पब्लिक लॉन्च की घोषणा की है. हालांकि, सिर्फ एआई की घोषणा ने ही यूजर्स का ध्यान नहीं खींचा. बल्कि मार्क जुकरबर्ग के पोस्ट के कुछ घंटों बाद, X की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर के एक कमेंट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब यह कमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

मार्क जुकरबर्ग की X पर धमाकेदार वापसी

Meta हेड मार्क जुकरबर्ग ने पूरे तीन साल बाद एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी धमाकेदार वापसी करते हुए पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने मेटा के नए और पावरफुल AI मॉडल Muse Spark 1.1 को लॉन्च करने की घोषणा की. लेकिन इस पूरी चर्चा में केवल एआई मॉडल ही नहीं, बल्कि X की प्रोडक्ट हेड द्वारा जुकरबर्ग को दिया गया एक दिलचस्प ऑफर भी सोशल मीडिया पर छा गया है.

(1) Today we’re releasing Muse Spark 1.1 — a strong agentic and coding model at a very low price. It’s available through our new Meta Model API and in Meta AI. — Mark Zuckerberg (@finkd) July 9, 2026

X की प्रोडक्ट हेड ने चुटकी लेते हुए क्या कहा?

जैसे ही जुकरबर्ग ने X पर वापसी करते हुए अपना पहला पोस्ट डाला, X की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर (Nikita Bier) ने तुरंत इस पर रिएक्ट किया. उन्होंने जुकरबर्ग के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक मजेदार बिजनेस प्रपोजल दे डाला, ‘हेलो मार्क, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके अकाउंट पर क्रिएटर मोनेटाइजेशन (Creator Monetization) को एक्टिवेट कर दूं?’

सीधे शब्दों में कहें तो निकिता ने चुटकी लेते हुए जुकरबर्ग को अपने प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म X से पैसे कमाने का ऑफर दे दिया. हालांकि, जुकरबर्ग ने इस मजेदार ऑफर पर अब तक सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है.

Hello Mark, would you like me to enable Creator Monetization on your account — Nikita Bier (@nikitabier) July 9, 2026

आखिर क्या है ‘Muse Spark 1.1’ और क्यों है यह खास?

जुकरबर्ग ने अपनी पोस्ट में बताया कि Muse Spark 1.1 एक बेहद मजबूत, किफायती और एडवांस एआई मॉडल है, जिसे कोडिंग और लंबे समय तक चलने वाले जटिल AI टास्क के लिए तैयार किया गया है. इस नए AI मॉडल की मुख्य खासियतें कुछ इस प्रकार हैं:

1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो: यह मॉडल एक बार में भारी-भरकम डेटा और लंबी फाइलों को आसानी से प्रोसेस कर सकता है.

मल्टी-टास्किंग क्षमता: यह एक साथ कई पैरेलल AI एजेंट्स को काम सौंप सकता है.

इंटरफेस फ्रेंडली: इसे डेस्कटॉप, मोबाइल और ब्राउजर इंटरफेस को समझने और इस्तेमाल करने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया है.

पर्सनल सुपरइंटेलिजेंस: मेटा के अनुसार, यह सिर्फ एक कोडिंग टूल नहीं है, बल्कि एक ‘पर्सनल सुपरइंटेलिजेंस’ फ्रेमवर्क है जो कोड लिखने, उसे डीबग करने, बाहरी ऐप्स को नेविगेट करने और एक साथ टेक्स्ट, इमेज व वीडियो को एनालाइज करने में सक्षम है.