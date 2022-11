Facebook की कंपनी मेटा ने 11000 कर्मचारियों को बाहर निकाला, सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने की घोषणा

फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप चलाने वाली कंपनी मेटा हजारों की संख्या में कर्मचारियोंं की छंटनी कर रही है. कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार 9 नवंबर को इसकी घोषणा की है. यह छंटनी कंपनी के फैमिली ऑफ ऐप्स और रियलिटी लैब्स दोनों से की जाएगी. इससे पहले एलन मस्क ने भी ट्विटर से अपने कर्मचारियों की छंटनी की है. लेकिन ट्विटर ने वैश्विक स्तर पर अपने 3500 कर्मचारियों की छंटनी की है. लेकिन मेटा ने अपने 13 प्रतिशत कर्मियों की छंटनी की है, जो 11000 के करीब हैं.

जुकरबर्ग ने अपने ब्लॉगपोस्ट में लिखा है कि यह फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मैंने अपनी टीम का आकार 13% घटा यानी 11000 कम कर दिया है. इसके अलावा कुछ और स्टेप्स भी लिए जाएंगे, जो कंपनी के लिए जरूरी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान हायरिंंग रुकी रहेगी. जुकरबर्ग ने कहा कि इस बड़े बदलाव की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं. मैं जानता हूं, ये सभी के लिए मुश्किल है और मैं उनसे माफी मांगता हूं, जो इससे प्रभावित हुए हैं.

जुकरबर्ग ने इसे लेकर ट्वीट किया और इसकी घोषणा की.