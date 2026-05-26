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Reddit को टक्कर देने की तैयारी! मेटा ने लॉन्च किया फोरम ऐप, जानें फेसबुक-इंस्टा से कितना अलग इसका फीचर

Meta Forum App: मेटा का फोरम ऐप फेसबुक के मौजूदा ग्रुप्स डिस्कशन को बेहतर, रेडिट के जैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट का फीचर देगा. साथ ही यूजर इस ऐप पर अपना अलग नाम भी रख सकते हैं, लेकिन एडमिन को उनका असली दिखेगा, क्योंकि फोरम का अकाउंट यूजर के FB प्रोफाइल से जुड़ा होगा.

Published date india.com Published: May 26, 2026 9:07 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
meta forum app
मेटा ने लॉन्च किया नया 'फोरम' ऐप, रेडिट को टक्कर देने की बड़ी तैयारी

META Forum App: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने फोरम ऐप लॉन्च किया है. मेटा ने अमेरिका में बिना किसी प्रचार-ऑफिशियल घोषणा इस ऐप को लॉन्च किया है. मेटा का फोरम ऐप प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) और डिस्कॉर्ड (Discord) को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है. आइये जानते हैं मेटा के फोरम ऐप के बारे में विस्तार से…

क्या है मेटा का फोरम ऐप?

फोरम एक स्टैंडअलोन मोबाइल ऐप है, जो फेसबुक ग्रुप्स (Facebook Groups) की डिस्कशन इंटरफेस को बेहतर बनाता है. इस ऐप का मेन फोकस यूजर्स को उनकी पसंद के विषयों पर गहराई से बातचीत करने, सलाह लेने और समान रुचि वाले लोगों से जुड़ने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड स्पेस देना है.

फेसबुक और इंस्टाग्राम से कैसे है अलग?

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जहां यूजर्स को मुख्य रूप से एल्गोरिदम-आधारित फीड, रील्स, तस्वीरें और विज्ञापनों का एक मिला-जुला कंटेंट दिखाई देता है, वहीं फोरम पूरी तरह से टॉपिक बेस्ड (Topic-based) है. इसमें यूजर्स के सामने कोई फीड नहीं होती, बल्कि केवल वही चर्चाएं होती हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं या जिन ग्रुप्स को वे फॉलो करते हैं.

निकनेम से पोस्ट करने की सुविधा

पारंपरिक फेसबुक प्रोफाइल के विपरीत, फोरम ऐप में यूजर्स को एक ‘निकनेम’ (Nickname) का इस्तेमाल करके पोस्ट करने और कमेंट करने की सुविधा मिलती है. हालांकि यह पूरी तरह से अनाम (Anonymous) नहीं है क्योंकि यूजर का अकाउंट फेसबुक से जुड़ा रहता है और ग्रुप एडमिन आपकी असली पहचान देख सकते हैं, लेकिन आम यूजर्स के सामने आपकी पहचान छुपी रह सकती है.

एआई-पावर्ड Ask टैब

फोरम ऐप की एक बड़ी खूबी इसका आस्क टैब है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस है. जब यूजर इस टैब में कोई सवाल टाइप करेंगे, तो एआई फेसबुक ग्रुप्स में हो रहे डिस्कशन से जानकारी इकट्ठा करके एक सीधा जवाब तैयार करेगा. बता दें कि फोरम ऐप पर आने वाले कंटेंट, फेसबुक के सेम ग्रुप्स में भी दिखाई देंगे. इसका मतलब यह है कि यूजर चाहे फेसबुक ऐप इस्तेमाल करे या इस नए फोरम ऐप का, दोनों जगहों पर ग्रुप्स की बातचीत आपस में जुड़ी रहेगी.

एडमिन के लिए खास एआई असिस्टेंट

कम्युनिटी मैनेजर्स और एडमिन के लिए इस ऐप में विशेष मॉडरेशन टूल्स दिए गए हैं. एडमिन को ग्रुप मैनेजमेंट में सहायता करने के लिए एक इन-बिल्ट एआई असिस्टेंट भी मिलता है, जो ग्रुप डिस्कशन को सेफ और नियमों के दायरे में रखने में मदद करता है.

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रेडिट और डिस्कॉर्ड को चुनौती

रेडिट ऐप का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसके सब-रेडिट्स (Subreddits) और कम्युनिटीज हैं, जहां लोग बिना अपनी असली पहचान बताए किए किसी भी विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं. मेटा ने इसी मॉडल को भांपते हुए फेसबुक ग्रुप्स के विशाल यूजर बेस का फायदा उठाने के लिए फोरम को उतारा है, ताकि वे चर्चा पसंद करने वाले वर्ग को अपने साथ जोड़े रख सकें.

किन लोगों के अवेलेबल

फिलहाल, मेटा का फोरम ऐप अमेरिका में आईओएस 18 या उससे ऊपर के आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. भारतीय ऐप स्टोर पर इसे अभी के लिए रोलआउट नहीं किया गया है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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