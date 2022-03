कल यानी 18 मार्च से कई लोगों को फेसबुक इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही है. फेसबुक एप खोलने पर वो आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. यदि आपको भी ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण है. दरअसल फेसबक उन लोगों को लॉक कर रहा है जिन्होंने ‘फेसबुक प्रोटेक्ट’ प्रोग्राम को एक्टिव नहीं किया. वहीं इस मामले में यूजर्स का कहना है कि फेसबुक ने एक फ्रॉड या स्पैम जैसा ईमेल भेजा था जिसे यूजर्स ने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इग्नोर कर दिया.Also Read - रूस ने Instagram पर लगाया प्रतिबंध, करीब 8 करोड़ यूजर्स अब नहीं कर पाएंगे एक्सेस

कई फेसबुक यूजर्स ने ‘आपके खाते को फेसबुक प्रोटेक्ट से उन्नत सुरक्षा की आवश्यकता है’ (Your account requires advanced security from Facebook Protect) नाम से आने वाले ईमेल में स्पैम की आशंका को लेकर ट्विटर के जरिए इस बारे में शिकायत भी. क्योंकि लोगों ने स्पैम या किसी तरह के फ्रॉड की आशंका के चलते फेसबुक के इस मैसेज को इंग्नोर कर दिया. Also Read - Meta ने वैश्विक स्तर पर रूसी सरकारी मीडिया पर प्रतिबंध का किया विस्तार

अपने फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल न कर पाने वाले एक यूजर ने शुक्रवार देर रात ट्वीट किया कि मैं आज अनिश्चित काल के लिए फेसबुक से बाहर हो गया क्योंकि मैंने एफबी (जो एक फ्रॉड लग रहा था)के नए फेसबुक प्रोटेक्ट सिस्टम के बारे में ईमेल का रिप्लाई नहीं किया. इस ईमेल रिप्लाई देने की लास्ट डेट शुक्रवार तक थी. अब उनका टेक्स्ट औऱ पॉसवर्ड फीचर काम नहीं कर है. Also Read - Whatsapp ने भारत में बैन किए 18 लाख से अधिक अकाउंट्स, जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

फेसबुक ने यूजर्स को बताया कि उन्हें एक तय समय तक फेसबुक प्रोटेक्ट फीचर को एक्टिव करना होगा नहीं तो वो अपने अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे.

फेसबुक के मुताबिक उसका ‘फेसबुक प्रोटेक्ट ‘लोगों के समूहों के लिए एक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो मानव अधिकार रक्षकों, पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों जैसे लोगों के लिए है जिनकी दुर्भावनापूर्ण हैकर्स द्वारा टारगेट किए जाने की संभावना अधिक है.

पहली समय सीमा 17 मार्च थी और अब, कई लोगों को उनके फेसबुक अकाउंट से लॉक किया जा रहा है. कुछ अन्य यूजर्स ने शिकायत की है कि वे समय सीमा से पहले भी फेसबुक प्रोटेक्ट एक्टिव नहीं कर पाए इसलिए उनके अकाउंट्स को लॉक कर दिया गया. फेसबुक प्रोटेक्ट पर स्पैम जैसी सूचनाएं भेजने पर कंपनी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है.