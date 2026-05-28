Facebook-Instagram और WhatsApp प्लस में क्या मिलेगा खास? आपको लेनी चाहिए Meta की पेड सर्विस?

आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहता है. घर में एक कप कॉफी पीनी हो या कहीं घूमने जाना हो… हर अपडेट सोशल मीडिया पर देने का एक ट्रेंड सा बन चुका है. सालों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप पूरी तरह मुफ्त रहे. लेकिन, अब सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल बदलने जा रहा है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी Meta पेड सब्सक्रिप्शन शुरू करने का फैसला लिया है. इसे जल्द ही रोलआउट किया जाएगा.
आइए जानते हैं फेसबुक-इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या खास मिलेगा, जो औरों के पास नहीं होगा? इनकी लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे? क्या वाकई आपको ये पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए.
क्या है मेटा का पेड सब्सक्रिप्शन प्लान
सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और वॉट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं. इसके तहत एप्स के ‘प्लस’ वर्जन रोल आउट किए जा रहे हैं. हालांकि, नए प्लस प्लान कंपनी के मौजूदा ‘मेटा वेरिफाइड’ प्लान की जगह नहीं लेंगे.
क्यों बदल रहा सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब नए यूजर्स मिलने की रफ्तार धीमी हो गई है. प्राइवेसी नियमों के कड़े होने से विज्ञापन से होने वाली कमाई पर असर पड़ा है. यही वजह है कि मेटा अब सीधे यूजर्स से पैसे लेकर अपनी कमाई का जरिया बनाए रखना चाहती हैं.
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कब से रोलआउट हो रहा है पेड सब्सक्रिप्शन प्लान?
मेटा ने अभी नए ‘प्लस’ सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ग्लोबल लेवल पर रोलआउट करने का ऐलान किया है. लेकिन, भारत में इसके रोलआउट की डेट नहीं बताई गई है.
प्लस पेड सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा?
महीने में कितना आएगा खर्च?
मेटा वन प्लस के लिए $7.99 यानी करीब 770 रुपये प्रति महीना का खर्च आएगा.
मेटा वन प्रीमियम के लिए $19.99 यानी करीब 1,900 रुपये प्रति महीना का खर्च आएगा.
इंस्टाग्राम प्लस के लिए $ 3.99 यानी 380 रुपये प्रति महीना देना होगा.
अगर आप फेसबुक प्लस लेना चाहते हैं, तो भी $ 3.99 यानी 380 रुपये प्रति महीना देना होगा.
वहीं, वॉट्सऐप प्लस के लिए $ 2.99 यानी 280 रुपये देना होगा.
क्या आपको वाकई लेना चाहिए ये पेड सब्सक्रिप्शन?
इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस मुख्य रूप से सोशल एक्सप्रेशन और क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यानी वो लोग जो सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स हैं या व्लॉग से कमाई करते हैं, उनके लिए तो ये पेड सब्सक्रिप्शन सही है. लेकिन, आम यूजर्स जो फ्री टाइम में सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्सेस करते हैं, उनके लिए ये फिजूलखर्ची ही होगी. इसलिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना या न लेना आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पर निर्भर करता है.
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