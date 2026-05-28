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Facebook-Instagram और WhatsApp प्लस में क्या मिलेगा खास? आपको लेनी चाहिए Meta की पेड सर्विस?

Meta Paid Subscription: सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स के डेटा और एड से अरबों कमाती थीं. लेकिन अब नए यूजर्स मिलने की रफ्तार धीमी हो गई है. इसलिए कंपनियों की कमाई पर असर पड़ा. सोशल मीडिया का नया बिजनेस मॉडल कमाई बढ़ाने का ही जरिया है.

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Updated: May 28, 2026, 10:15 PM IST
Facebook-Instagram और WhatsApp प्लस में क्या मिलेगा खास? आपको लेनी चाहिए Meta की पेड सर्विस?
इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस मुख्य रूप से सोशल एक्सप्रेशन और क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. (AI जेनरेटेड इमेज)

आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहता है. घर में एक कप कॉफी पीनी हो या कहीं घूमने जाना हो… हर अपडेट सोशल मीडिया पर देने का एक ट्रेंड सा बन चुका है. सालों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप पूरी तरह मुफ्त रहे. लेकिन, अब सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल बदलने जा रहा है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी Meta पेड सब्सक्रिप्शन शुरू करने का फैसला लिया है. इसे जल्द ही रोलआउट किया जाएगा.

आइए जानते हैं फेसबुक-इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या खास मिलेगा, जो औरों के पास नहीं होगा? इनकी लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे? क्या वाकई आपको ये पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए.

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क्या है मेटा का पेड सब्सक्रिप्शन प्लान
सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और वॉट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं. इसके तहत एप्स के ‘प्लस’ वर्जन रोल आउट किए जा रहे हैं. हालांकि, नए प्लस प्लान कंपनी के मौजूदा ‘मेटा वेरिफाइड’ प्लान की जगह नहीं लेंगे.

क्यों बदल रहा सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब नए यूजर्स मिलने की रफ्तार धीमी हो गई है. प्राइवेसी नियमों के कड़े होने से विज्ञापन से होने वाली कमाई पर असर पड़ा है. यही वजह है कि मेटा अब सीधे यूजर्स से पैसे लेकर अपनी कमाई का जरिया बनाए रखना चाहती हैं.

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कब से रोलआउट हो रहा है पेड सब्सक्रिप्शन प्लान?
मेटा ने अभी नए ‘प्लस’ सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ग्लोबल लेवल पर रोलआउट करने का ऐलान किया है. लेकिन, भारत में इसके रोलआउट की डेट नहीं बताई गई है.

प्लस पेड सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा?

  • इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस मुख्य रूप से सोशल एक्सप्रेशन और क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है
  • .इसमें यूजर्स को यह देखने की सुविधा मिलेगी कि कुल कितने लोगों ने उनकी स्टोरी को दोबारा देखा है.
  • आप इसके जरिए कई अलग-अलग लिस्ट बना सकेंगे. आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन आपकी फोटो देखेगा और कौन नहीं.
  • प्लस पेड सब्सक्रिप्शन में आप अपनी स्टोरी को 24 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी प्रोफाइल पर रख पाएंगे.
  • हफ्ते में एक बार अपनी किसी स्टोरी को ‘स्पॉटलाइट’ कर सकेंगे, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें.
  • आपको सीक्रेट तरीके से दूसरे की प्रोफाइल देखने का ऑप्शन भी मिल जाएगा.आप अपनी स्टोरी को देखने वालों के नाम भी सर्च कर सकेंगे.
  • आपको आपकी प्रोफाइल को और अट्रैक्टिव बनाने के टूल्स मिल जाएंगे.
  • वॉट्सऐप के पेड सब्सक्रिप्शन से आप थीम्स, कस्टम रिंगटोन्स, एडिशनल पिंड चैट्स, लिस्ट कस्टमाइजेशन और प्रीमियम स्टिकर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे.

महीने में कितना आएगा खर्च?
मेटा वन प्लस के लिए $7.99 यानी करीब 770 रुपये प्रति महीना का खर्च आएगा.
मेटा वन प्रीमियम के लिए $19.99 यानी करीब 1,900 रुपये प्रति महीना का खर्च आएगा.
इंस्टाग्राम प्लस के लिए $ 3.99 यानी 380 रुपये प्रति महीना देना होगा.
अगर आप फेसबुक प्लस लेना चाहते हैं, तो भी $ 3.99 यानी 380 रुपये प्रति महीना देना होगा.
वहीं, वॉट्सऐप प्लस के लिए $ 2.99 यानी 280 रुपये देना होगा.

क्या आपको वाकई लेना चाहिए ये पेड सब्सक्रिप्शन?
इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस मुख्य रूप से सोशल एक्सप्रेशन और क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यानी वो लोग जो सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स हैं या व्लॉग से कमाई करते हैं, उनके लिए तो ये पेड सब्सक्रिप्शन सही है. लेकिन, आम यूजर्स जो फ्री टाइम में सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्सेस करते हैं, उनके लिए ये फिजूलखर्ची ही होगी. इसलिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना या न लेना आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पर निर्भर करता है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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