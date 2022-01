Metaverse Wedding Reception: अभी तक आपने डिजिटल पेमेंट, डिजिटल क्लासेज और डिजिटल वर्क के बारे में सुना होगा. लेकिन तमिलनाडु के एक कपल ने इस बार अपनी शादी को ही डिजिटली आयोजित (Digital Programme) करने का फैसला किया है. तमिलनाडु का यह कपल Metaverse के माध्यम (Metaverse Wedding) से अपानी शादी का रिसेप्शन आयोजित करने जा रहा है. जो कि न केवल उनके लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी बेहद ही खास होगा. क्यों​कि भारत में Metaverse के जरिए पहली बार ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है. दिनेश एसपी और जनगानंदिनी रामास्वामी (Digital Wedding) फरवरी में तमिलनाडु के शि​वलिंगपुरम गांव में शादी करेंगे और इसके बाद Metaverse के जरिए डिजिटली रिसेप्शन का आयोजन करेंगे.Also Read - Asteroid Update: पृथ्वी के करीब आ रहा है Asteroid, ऐसे देख सकते हैं लाइव

I feel so proud and blessed that I have seen and taken advantage of many great opportunities in this world before millions of people have seen them, Beginning of something big! India’s first #metaverse marriage in Polygon blockchain collaborated with TardiVerse Metaverse startup. pic.twitter.com/jTivLSwjV4

— Dinesh Kshatriyan 💜 (@kshatriyan2811) January 11, 2022