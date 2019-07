Mi A3 Launch: Mi A1 Xiaomi का पहला Android One स्मार्टफोन था। लॉन्च के बाद से ही यह कंपनी के लिए काफी सफल स्मार्टफोन रहा था। यही कारण था की ज्यादा समय ना लेते हुए कंपनी ने इसका अपग्रेड Mi A2 मार्केट में लॉन्च किया। स्मार्टफोन Android One प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था। इस सीरीज के सफल होने का एक कारण कम कीमत में एंड्रॉइड वन और बेहतरीन कैमरा होना है। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक नए Android One स्मार्चफोन पर काम कर रही है।

Xiaomi का यह नया स्मार्टफोन FCC की लिस्टिंग में मॉडल नंबर M1906F9SH के साथ देखा गया है। लिस्टिंग में स्मार्टफोन का बैक डिजाइन भी देखने को मिला है। खास बात यह है कि इस डिवाइस के बैक पैनल में दिए कैमरा में “48MP AI Camera” का लेबल लगा हुआ है। साथ ही इसके इसके बैक में नीचे की ओर Andorid One की ब्रांडिंग दी गई है।

AndroidAuthority की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह Mi A3 स्मार्टफोन हो सकता है। लिस्टिंग में दी गई तस्वीर में स्मार्टफोन को बिना किसी रियर फिंगरप्रिंट सेंसर के देखा जा सकता है। ट्रैंड को देखते हुए हम यह अंदाजा लगा जा सकते हैं कि इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर शामिल हो सकता है। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी है, जिसमें दावा किया गया था कि Xiaomi एक Android One डिवाइस पर काम कर रहा है, जिसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस डिवाइस के मॉडल नंबर (M1906F9SH) से मिलते हुए मॉडल नंबर (M1906F9SC) के साथ एक डिवाइस पिछले महीने TENAA में देखी गई है। TENAA में दी गई इस लिस्टिंग में देखा गया यह मॉडल नंबर काफी हद तक Mi CC 9e की तरह दिखता था। इसके अलावा इसमें दी गई स्पेसिफिकेशंस भी पिछले महीने लॉन्च हुए Mi CC 9e से मिलती थी।

बता दें कि Xiaomi ने Mi CC9 series को चीन में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल हैं, जिनमें Mi CC9 और Mi CC9e शामिल हैं। ये स्मार्टफोन 3D glass बैक डिजाइन और ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आते हैं। इसके अलावा इनमें 48-megapixel का प्राइमरी कैमरा और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।