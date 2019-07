Mi A3 Leaks: खबर है कि Xiaomi अपनी लाइनअप में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें Mi A3 and Mi A3 Lite शामिल होंगे। जैसा कि हम पहले Mi A1 और Mi A2 के साथ भी देख चुके हैं, यह अपकमिंग Mi A3 भी Google के Android One प्रोग्राम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में हम पहले भी कई लीक्स (Mi A3 Leaks)ऑनलाइन देख चुके हैं। इनमें से हाल ही में आई एक लीक ने दावा किया था कि नई Mi A3 सीरीज Snapdragon 710 या Snapdragon 712 SoC के साथ आ सकती है।

अब MSP की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि शाओमी नई Mi A3 सीरीज में Snapdragon 710 या 712 का इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि Mi A3 स्मार्टफोन लेटेस्ट Snapdragon 730 SoC के साथ आएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि Mi A3 Lite Snapdragon 675 SoC के साथ आएगा। पब्लिकेेशन के मुताबिक, Xioami ने Mi A3 को “bamboo_sprout” कोडनेम दिया है, जिसमें Snapdragon 730 SoC होगा और वहीं दूसरी ओर Mi A3 Lite को “cosmos_sprout” कोडनेम दिया गया है, जिसमें Snapdragon 675 चिपसेट होगा।

इन दोनों कोडनेम को इससे पहले XDA-Developers ने भी स्पॉट किया था। यहां तक की उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एक “pyxis” कोडनेम वाले स्मार्टफोन पर भी काम किया जा रहा है। पिछले हफ्ते शाओमी के यह स्मार्टफोन FCC की वेबसाइट में भी लिस्ट हुए थे। इस लिस्टिंग में स्मार्टफोन में 48MP AI रियर कैमरा होने की बात कही गई थी। FCC में यह स्मार्टफोन मॉडल नंबर M1906F9SH और Android One ब्रांडिंग के साथ देखा गया था।

