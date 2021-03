Mi Band 6 Launch Date in India and Price: शाओमी ने एक नए फिटनेस ट्रैकर ‘एमआई 6’ के लॉन्च होने की पुष्टि कर दी है। कंपनी ने कहा है कि ‘एमआई 6’ को 29 मार्च (Mi Band 6 Launch Date) को लॉन्च किया जाएगा. Also Read - रिटेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए 100 करोड़ निवेश करेगी शाओमी, 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

इसी दिन कंपनी के द्वारा एमआई 11 प्रो (MI 11 Pro), एमआई 11 अल्ट्रा (MI 11 Ultra) और नए एमआई मिक्स फोन की भी घोषणा की जाएगी। कंपनी ने अपने किए एक ट्वीट में कहा, "क्या आप एकदम नए हैशटैगएमआईस्मार्टबैंड6 के लिए तैयार हैं? अब एक्सरसाइज के लिए अपना नया प्लान बनाने का समय आ गया है। 29 मार्च को भारतीय समयानुसार 19:30 बजे शाओमी 2021 के नए प्रोडक्ट लॉन्च से न चूकें। एक कदम आगे रहकर इस मेगा लॉन्च के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जानें।"

Mi Band 6 Features in Hindi – इस नए फिटनेस ट्रैकर में नए फीचर्स और अपग्रेड्स के होने की बात कही जा रही है, लेकिन डिजाइन में शायद कोई बदलाव न हो। पिछले हफ्ते सामने आई एक तस्वीर में देखा गया कि एमआई बैंड का डिजाइन अपने पहले मॉडल के जैसा ही है। इसमें यह भी देखा गया कि बैंड में एमआई बैंड 5 की ही तरह एक मैग्नेटिक चार्जिग केबल भी है।

बैंड की स्क्रीन में बदलाव होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले की अपेक्षा इसका आकार बड़ा होगा। इसके अलावा, इसमें बेहतर ट्रैकिंग की भी सुविधा होगी। सबसे खास बात यह है कि शाओमी द्वारा एमआई बैंड 6 में एसपीओ2 मॉनिटरिंग के शामिल किए जाने की भी संभावना है।

Mi Band 6 Price – शाओमी ने एमआई 6 बैंड के प्राइस के बारे में जानकारी नहीं दी है. वैसे Mi Smart Band 5 की कीमत फ्लिपकार्ट पर 2,999 रुपये है.

(इनपुट आईएएनएस)