Mi Notebook 14 e-Learning Edition Price in india: शाओमी ने इंडियन मार्केट में एक नया लैपटॉप लॉन्च किया है. इसे Mi Notebook 14 e-Learning Edition नाम से बाजार में उतारा गया है. यह Mi Notebook 14 लैपटॉप का सस्ता वेरियंट है. कीमत के अलावा शाओमी के ये दोनों लैपटॉप प्रोसेसर, जीपीयू और स्टोरेज के मामले में भी अलग है. Also Read - New Mi Notebook 14 india launch: शाओमी ला रही नया लैपटॉप, कम दाम में मिलेंगे धांसू फीचर्स

Mi Notebook 14 e-Learning Edition price and availability (कीमत और उपलब्धता)

Mi Notebook 14 e-Learning Edition लैपटॉप की कीमत 34,999 रुपये है. शाओमी का यह सस्ता लैपटॉप 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. साथ ही इसे सिर्फ एक सिल्वर कलर में पेश किया गया है. वहीं, Mi Notebook 14 लैपटॉप की शुरुआती कीमत 41,999 रुपये है. इसके मुकाबले शाओमी का नया लैपटॉप 7 हजार रुपये सस्ता है. Mi Notebook 14 e-Learning Edition को ऐमजॉन, Mi.com और ऑफ लाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.

Mi Notebook 14 e-Learning Edition specifications (खूबियां)

Mi Notebook 14 e-Learning Edition लैपटॉप विंडोज होम 10 के साथ आता है. इसमें 10th-जेनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज हैं. लैपटॉप में 14-इंच फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दिया गया है. इसमें इनबिल्ट एचडी वेबकैम है, जो ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन क्लास जैसी जरूरतों के लिए बेस्ट है.

शाओमी के इस किफायती लैपटॉप में 3220mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर इसकी बैटरी 10 घंटे तक चलेगी. कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप में दो USB टाइप-A पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक कॉम्बो ऑडियो जैक जैसे फीचर दिए गए हैं. शाओमी के इस नए लैपटॉप का वजन मात्र 1.5 किलोग्राम है.