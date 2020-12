Mi QLED TV 4K price in india: Xiaomi ने बुधवार को इंडियन मार्केट में Mi QLED TV 4K लॉन्च कर दिया. चाइनीज कंपनी का यह फ्लैगशिप स्मार्ट टीवी मार्केट में Samsung The Frame और OnePlus Q1 TV सीरीज को टक्कर देगा. भारतीय बाजार में यह शाओमी का पहला QLED TV है. यह पैचवॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐंड्रॉयड 10 पर काम करता है. आइए शाओमी के इस प्रीमियम टीवी के बारे में डीटेल में बताते हैं. Also Read - Xiaomi Mi QLED 4K TV भारत में आज होगा लॉन्च, जानें डीटेल

कीमत और उपलब्धता (Mi QLED TV 4K price, sale date in India)

Mi QLED TV 4K को सिर्फ एक 55 इंच स्क्रीन साइज में बाजार में उतारा गया है. इसकी कीमत 54,999 रुपये है. शाओमी का यह स्मार्ट टीवी सिल्वर कलर में पेश किया गया है. इसे फ्लिपकार्ट और Mi.com से बेचा जाएगा. इसकी सेल 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी. जल्द इसे ऑफलाइन स्टोर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा.