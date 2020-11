Micromax in 1b Sale Today: Micromax ने हाल में इन-सीरीज स्मार्टफोन्स के साथ दोबारा मार्केट में एंट्री की है. इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो फोन Micromax In Note 1 और Micromax In 1b लॉन्च किए हैं. Micromax In Series के सस्ते स्मार्टफोन Micromax In 1b की आज पहली फ्लैश सेल है. फोन की सेल दोपहर 12 बजे शुरू होगी. इसे Flipkart और Micromax.com से खरीद सकते हैं. Also Read - Micromax In 1B first impressions: माइक्रोमैक्स के सस्ते स्मार्टफोन Micromax In 1B में क्या है खास? जानें इसकी पूरी डीटेल

Micromax In 1b price in India (Micromax In 1b की कीमत)

Micromax In 1b दो वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. फोन के 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 6,999 रुपये है. वहीं, 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट का दाम 7,999 रुपये है. यह फोन ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर ऑप्शन में आता है. Also Read - Micromax In Note 1 और Micromax In 1b स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Micromax In 1b sale offers (Micromax In 1b पर मिल रहे ये ऑफर)

Micromax In 1b की पहली फ्लैश सेल में फ्लिपकार्ट इस फोन पर ऑफर भी दे रहा है. इनमें SBI क्रेडिट कार्ड्स से ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 5 पर्सेंट कैशबैक, फ्लिपकार्ट-एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 5 पर्सेंट कैशबैक और एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 पर्सेंट डिस्काउंट के ऑफर शामिल हैं. माइक्रोमैक्स के इस सस्ते स्मार्टफोन को हर महीने 889 रुपये की नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं.

Micromax In 1b specifications (Micromax In 1b की खूबियां)

Micromax In 1b स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 पर काम करता है. इसमें 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है. फोन में मीडियाटेक का Helio G35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है. इस फोन में 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन हैं. माइक्रो-एसडी कार्ड से फोन के इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है.

माइक्रोमैक्स के इस स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इनमें 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

Micromax In 1b में 5000mAh की बैटरी है, जो 10 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 4G VoLTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ, GPS/ A-GPS, USB टाइप-C और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के पीछे की तरफ मिलता है.