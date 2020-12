Micromax IN 1b Sale Today: Micromax की नई IN-सीरीज के सस्ते स्मार्टफोन Micromax IN 1b को आज पहली बार खरीदने का मौका है. फोन की सेल दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होगी. इससे पहले Micromax IN 1b की पहली फ्लैश सेल 26 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतों के चलते फोन की सेल नहीं हो पाई. आज फ्लैश सेल में फ्लिपकार्ट Micromax IN 1b स्मार्टफोन पर ऑफर भी दे रहा है. आइए इसके बारे में डीटेल में बताते हैं. Also Read - Micromax In 1b Sale Date: Micromax In 1b की आ गई सेल डेट, 10 दिसंबर को खरीद सकेंगे यह फोन

Micromax In 1b की कीमत और सेल ऑफर्स

Micromax In 1b को दो वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. फोन के 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 6,999 रुपये है. वहीं, 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट का दाम 7,999 रुपये है. यह फोन ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर ऑप्शन में आता है. Also Read - Micromax IN 1b sale cancelled today: Micromax In 1b की पहली सेल आखिरी समय में कैंसल, जानें क्या है वजह

ऑफर्स की बात करें, तो फ्लिपकार्ट से यह फोन फ्लिपकार्ट-एक्सिस बैंक कार्ड्स से पेमेंट करके खरीदेंगे, तो 5 पर्सेंट अनिलमिटेड कैशबैक मिलेगा. एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 पर्सेंट की छूट मिलेगी. फोन को हर महीने 778 रुपये की नो-कॉस्ट-ईएमआई या स्टैंडर्ड ईएमआई पर खरीद सकते हैं. Also Read - Micromax in 1b Sale Today: 5000mAh बैटरी वाले Micromax In 1b की पहली फ्लैश सेल आज, ऑफर में खरीदें यह सस्ता फोन

Micromax In 1b के स्पेसिफिकेशन्स

Micromax In 1b स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 पर काम करता है. इसमें 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले, मीडियाटेक हेलियो G35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन हैं. माइक्रो-एसडी कार्ड से फोन के इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है.

माइक्रोमैक्स के इस फोन में रियर में दो कैमरे हैं. इनमें 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में 5000mAh की बैटरी है, जो 10 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के पीछे की तरफ मिलता है.