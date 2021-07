भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Micromax एक बार फिर से चाइनीज ब्रांड्स को टक्कर देने की तैयारी कर रही है. इस बार कंपनी अपना नया स्मार्टफोन Micromax In 2b लेकर आने वाली है जो कि 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. यह कंपनी का पावरफुल बैटरी और शानदार परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन होगा. इसे लेकर कंपनी अभी तक कई टीजर भी जारी कर चुकी है. टीजर के जरिए कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह फोन न हैंग होगा और न ही रूकेगा. यानि यूजर्स इसे नॉन स्टॉप उपयोग कर सकेंगे. यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.Also Read - Amazon Prime Day Sale: 1000 रुपये से कम में हेडफोन, स्पीकर, पावरबैंक पर बेस्ट डील

Micromax In 2b की लॉन्चिंग

Micromax In 2b को लेकर कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है. जहां जानकारी दी गई है कि यह स्मार्टफोन 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. यह Flipkart एक्सक्लूसिव होगा. कंपनी ने टीजर में टैगलाइन दी है कि 'अब इंडिया चले नॉन स्टॉप.' साथ ही यह भी कहा गया है कि ये स्मार्टफोन हैंग भी नहीं होगा.