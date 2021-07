देसी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Micromax आज बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Micromax In 2b लॉन्च करने वाली है. इस स्मार्टफोन को लेकर अभी तक कई लीक्स व खुलासे सामने आ चुके हैं. बता दें कि कंपनी कुछ समय से बाजार में गायब थी लेकिन पिछले साल ही कंपनी ने धमाकेदार एंट्री की है. खास बात है कि कंपनी सीधे चाइनीज ब्रांड्स को टक्कर दे रही है. इसी कड़ी आज कंपनी अपना नया स्मार्टफोन Micromax In 2b लेकर आ रही है जो कि कम कीमत में शानदार फीचर्स से लैस होगा.Also Read - Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक से खुशखबरी, Lovlina Borgohain ने किया भारत का दूसरा पदक पक्का

Micromax In 2b की लॉन्चिंग

Micromax In 2b आज यानि 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे बाजार में लॉन्च किया जाएगा. यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर उपलब्ध होगा और इसे लेकर Flipkart पर माइक्रो साइट भी जारी की गई है. जहां अपकमिंग स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट के साथ ही कुछ फीचर्स का भी खुलासा किया गया है.

Micromax In 2b की संभावित कीमत

वैसे कंपनी ने अभी तक इस स्मार्टफोन की कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है. लेकिन सामने आई लीक्स के अनुसार इसे भारतीय बाजार में 10,000 रुपये की कीमत के आस-पास लॉन्च किया जा सकता है.

Micromax In 2b के संभावित फीचर्स

Micromax In 2b को लेकर Flipkart पर दी गई जानकारी के अनुसार यह स्मार्टफोन ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. यह एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित होगा और इसे Octa Core Unisoc प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है. फोन में 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी दी जाएगी जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से एक्सपेंड किया जा सकता है. फोन में ड्यूल रियर कैमरा दिया जाएगा. इसका मेन कैमरा 13MP का होगा जबकि 2MP का सेकेंडरी सेकेंडरी उपलब्ध होगा. वहीं सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. पावर बैकअप के लिए फोन में 5000mAh बैटरी दी जा सकती है.