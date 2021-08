मेड इन इंडिया कंपनी Micromax ने पिछले महीने ही अपने सस्ता स्मार्टफोन Micromax IN 2B को लॉन्च किया था. लेकिन अब कंपनी ने इसकी कीमत में 500 रुपये का इजाफा कर दिया है. जिसके बाद यूजर्स को इसे खरीदने के लिए अब अधिक कीमत का भुगतान करना होगा. इस स्मार्टफोन में वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले, ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और 5,000mAh की बैटरी दी गई है. नई कीमत के साथ यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart और कंपनी की आधिकारिक साइट पर लिस्ट हो गया है. आइए जानते हैं इसकी नई कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - पावरफुल प्रोसेसर वाला Motorola Edge (2021) स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Micromax IN 2B: कीमत और उपलब्धता

Micromax IN 2B स्मार्टफोन के 4GB + 64GB स्टोरेज मॉडल को 7,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. लेकिन इसकी कीमत में अब 500 रुपये का इजाफा किया गया है जिसके बाद यूजर्स इसे 8,499 खरीद पाएंगे. वहीं अब 6GB + 64GB स्टोरेज मॉडल को 9,499 रुपये में खरीद सकते हैं. जबकि इसे 8,499 रुपये में लॉन्च किया गया था. नई कीमत के साथ यह स्मार्टफोन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और Flipkart से खरीद सकते हैं.