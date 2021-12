Flipkart Big Saving Days Sale: अगर आप नया और सस्ता स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो (Discount on Smartphone) यह आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है. क्योंकि इस सेल के तहत मेड इन स्मार्टफोन Micromax IN 2b को मात्र 549 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. (Made in India Smartphone) जब​कि इस स्मार्टफोन के 64GB मॉडल की कीमत 9,499 रुपये है. अगर (Flipkart Sale) आप भी इतनी कम कीमत में Micromax IN 2b को खरीदना चाहते हैं तो (Smartphone Under Rs 10,000) इस सेल में हिस्सा ले सकते हैं. आइए जानते हैं Flipkart Big Saving Days Sale में मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - HTC Wildfire E2 Plus: दमदार बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ HTC का ये स्मार्टफोन, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Micromax IN 2b को 549 रुपये में खरीदें

Micromax IN 2b स्मार्टफोन की बात करें तो इसके 64GB मॉडल की कीमत 9,499 रुपये है. लेकिन Flipkart Big Saving Days Sale के दौरान आप इस स्मार्टफोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है. एक्सचेंज ऑफर के तहत स्मार्टफोन पर 8,950 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं. जिसके बाद यह स्मार्टफोन मात्र 549 रुपये में उपलब्ध होगा. इसके अलावा स्मार्टफोन को ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. यह स्मार्टफोन दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है. इसके 4GB + 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 8,499 रुपये है. जबकि 6GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट को बाजार में 9,499 रुपये में लॉन्च किया गया था. लेकिन सेल के तहत इस स्मार्टफोन को डिस्काउंट का लाभ उठाकर कम कीमत में घर ले जा सकते हैं.

Micromax IN 2b में मिलेंगे कई दमदार फीचर्स

Micromax IN 2b स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें 6.52 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो कि 720 X 1600 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आती है. यह स्मार्टफोन Unisoc T610 प्रोसेसर पर काम करते हैं और इसमें शानदार ग्राफिक्स क्वालिटी के लिए ARM Mali G52 GPU दिया गया है. एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित इस स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 5000mAh की बैटरी मौजूद है. फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, जबकि 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है. वहीं सेल्फी के लिए इसमें यूजर्स को 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा.