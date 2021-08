देसी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Micromax ने हाल ही में भारतीय बाजार में Micromax In 2b को लॉन्च किया है. कम कीमत वाला यह स्मार्टफोन बेहद ही खास फीचर्स से लैस और कई चाइनीज ब्रांड को टक्कर दे सकता है. वैसे बता दें कि भारतीय बाजार में इस कीमत में आपको कई स्मार्टफोन विकल्प मिल जाएंगे. जिनमें Redmi 9 Power हाल ​ही में लॉन्च किया गया सस्ता और पावरफुल स्मार्टफोन है. ऐसे में Micromax In 2b की सीधी टक्कर Redmi 9 Power से हो सकती है. आइए जानते हैं Micromax In 2b और Redmi 9 Power में से कौन सा स्मार्टफोन है बेहतर?Also Read - 6000mAh बैटरी वाले इस स्मार्टफोन पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, जानें कैसे उठाएं लाभ

Micromax In 2b vs Redmi 9 Power: कीमत और उपलब्धता

Micromax In 2b को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 4GB + 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 7,999 रुपये है और 6GB + 64GB स्टोरेज मॉडल को 8,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है. यह स्मार्टफोन ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर वेरिएंट में सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसे Flipkart और Micromaxinfo.com साइट से खरीदा जा सकता है. इसकी सेल 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू होगी.

Redmi 9 Power स्मार्टफोन की बात करें तो इसे तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है. इसमें 4GB + 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है. इसके अलावा 4GB + 128GB मॉडल की कीमत 11,999 रुपये है. जबकि हाई एंड मॉडल की कीमत 12,999 रुपये है और इसमें 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. यह Amazon, Mi.com, Mi Homes और Mi Studios पर सेल के लिए उपलब्ध है. इस स्मार्टफोन को Blazing Blue, Electric Green, Fiery Red और Mighty Black कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है.