Micromax In Note 1, Micromax In 1b price in India: माइक्रोमैक्स ने मंगलवार को अपनी बहुप्रतीक्षित In सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए. इसके तहत कंपनी ने दो स्मार्टफोन Micromax In Note 1 और Micromax In 1B को बाजार में उतारा है. माइक्रोमैक्स के इन दोनों फोन में मीडियाटेक हेलियो प्रोसेसर, स्टॉक ऐंड्रॉयड 10 और 5,000mAh बैटरी जैसी खूबियांं हैं. माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में सेल्फी कैमरा के लिए पंच-होल डिस्प्ले और पीछे की तरफ X-शेप पैटर्न है, जबकि माइक्रोमैक्स इन 1 बी में मोटे बेजल्स के साथ वाटरड्रॉप नॉच दिया गया है. Also Read - Micromax In-series smartphone: शाओमी-रियलमी को टक्कर देने वापस आ रहा Micromax, लॉन्च से पहले दिखाई फोन की झलक

Micromax In Note 1, Micromax In 1b price in India (कीमत)

Micromax In Note 1 को दो वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. फोन के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 10,999 रुपये, जबकि 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरियंट का दाम 12,499 रुपये है.

Micromax In 1B को भी दो वेरियंट में पेश किया गया है. इस फोन के 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट का दाम 6,999 रुपये, जबकि 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 7,999 रुपये रखी गई है.

Micromax In Note 1, Micromax In 1b sale dates (उपलब्धता)

माइक्रोमैक्स के ये दोनों स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदे जा सकेंगे. इनकी सेल 24 नवंबर से शुरू होगी.

Micromax In Note 1 specifications (In Note 1 की खूबियां)

Micromax In Note 1 स्मार्टफोन में 6.67 इंच फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है. फोन में मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज है. माइक्रोमैक्स का यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 पर काम करता है, जिसे ऐंड्रॉयड 11 और ऐंड्रॉयड 12 में अपग्रेड किया जा सकेगा.

इन-सीरीज के इस स्मार्टफोन में पीछे की तरफ चार कैमरे दिए गए हैं. इनमें 48 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के चार सेंसर शामिल हैं. सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. Micromax In Note 1 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

Micromax In 1b specifications (In 1b की खूबियां)

Micromax In 1B में 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है. फोन में मीडियाटेक हेलियो G35 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज है. ऐंड्रॉयड 10 पर काम करने वाले इस स्मार्टफोन को भी ऐंड्रॉयड 11 और ऐंड्रॉयड 12 में अपग्रेड किया जा सकेगा.

माइक्रोमैक्स के इस एंट्री लेवल स्मार्टफोन में पीछे की तरफ दो कैमरे हैं. इनमें 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का सेकंडरी सेंसर शामिल हैं. सेल्फी और विडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है. Micromax In 1b में भी 5,000mAh की बैटरी दी गई, जो 10 वाट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन के पीछे की तरफ दिया गया है.