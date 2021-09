भारतीय फोन निर्माता कंपनी Micromax एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी का अपकमिंग स्मार्टफोन Micromax In Note 1 Pro होगा और इसमें पिछले डिवाइस की तुलना में कई अपग्रेड फीचर्स की सुविधा मिलेगी. सामने आई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस स्मार्टफोन को इस महीने यानि सितंबर के अंत तक लॉन्च कर सकती है और कंपनी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है. हालांकि, अभी तक इस कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है.Also Read - Realme 8s 5G आज पहली बार भारत में सेल के लिए होगा उपलब्ध, मिलेगा 1,500 रुपये का डिस्काउंट

टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने एक ट्वीट के माध्यम से खुलासा किया है कि मेड इन इंडिया कंपनी Micromax अपना नया स्मार्टफोन इस महीने सितंबर में लॉन्च करेगी. इसे Micromax In Note 1 Pro नाम से बाजार में लॉन्च किया जाएगा. लेकिन यूजर्स को इसकी लॉन्च डेट की घोषणा का इंतजार करना होगा.

पिछले दिनों Micromax In Note 1 Pro स्मार्टफोन गीकबैंच पर स्पॉट किया गया है. जहां यह स्मार्टफोन मॉडल नंबर E7748 नाम से लिस्ट हुआ है. साथ ही इसके कुछ फीचर्स का भी खुलासा किया गया है. सामने आई रिपोर्ट के अनुसार इस स्मार्टफोन को MediaTek MT6785 प्रोसेसर पर पेश​ किया जा सकता है जो कि MediaTek Helio G90 चिपसेट होगा. इसमें यूजर्स को 4GB रैम मिल सकती है. यह स्मार्टफोन एंड्राइड 10 ओएस पर आधारित है. Micromax In Note 1 Pro स्मार्टफोन को 519 सिंगल कोर स्कोर और 1,673 मल्टी कोर स्कोर मिला है.