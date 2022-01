Micromax In Note 2 को बीते दिनों भारत में लॉन्च किया गया ता और आज पहली बार इस फोन की सेल होने वाली है. इस फोन पर कुछ समय के लिए कुछ खास ऑफर भी दिए जा रहे हैं. हालांकि इस फोन में कई खासियत मौजूद हैं. फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 6.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ पंच होल डिजाइन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और 20:9 आस्पेक्ट रेशियो है. हुड के तहत. बता दें कि इस फोन में 4 जीबी रैम दिया गया है. तथा 64 जीबी ऑनबोर्ड स्टोरेज है.Also Read - AMOLED डिस्प्ले और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ भारत में लॉन्च हुआ Micromax IN Note 2, वीडियो में जानिए सभी फीचर्स और कीमत

Micromax In Note 2 Specification

– इस स्मार्टफोन के खासियत की अगर बात करें तो यह एंड्रॉयड 11 ओएस पर चलता है और डुअल नैनो सिम सपोर्ट के साथ आता है. फोन में 6.43 इंच का फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है. वहीं यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है.

– वहीं कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ वी5 और 3.3 एमएम जैक की सुविधा दी गई है. फोन में फिंगर प्रिंट सेंसर भी दिया गया है.

– माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में बेहतरीन बैटरी की सुविधा दी गई है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है. जो कि 30 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. कंपनी का दावा है कि कम्हैटिबल चार्जर से बैटरी को 25 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है.