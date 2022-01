Made in India कंपनी Micromax बाजार में एक नया स्मार्टफोन Micromax In Note 2 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह स्मार्टफोन 25 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा और इसका खुलासा कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए किया है. इसके साथ ही Flipkart पर भी इस स्मार्टफोन की माइक्रो साइट को लाइव कर दिया गया है. (Made in India Smartphone) इससे स्पष्ट होता है कि Micromax In Note 2 ई-कॉमर्स साइट Flipkart के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसमें यूजर्स को कई शानदार फीचर्स की सुविधा मिलने वाली है.Also Read - Aadhaar Card Mobile Number Update: आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर करना है बहुत आसान, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Let’s #LevelUp your binge-watching experience.🤩

Presenting #MicromaxINNote2 with 6.43″ AMOLED Display, launching on 25.01.2022. Check it out on https://t.co/FE14G7hu8F

#INMobiles #INForINdia #INdiaKeLiye pic.twitter.com/x9sHvXZxQF

— IN by Micromax – IN Note 2 (@Micromax__India) January 23, 2022