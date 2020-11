Micromax In smartphone launch date: Micromax इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर वापसी कर रहा है. कंपनी 3 नवंबर को Micromax In सीरीज से पर्दा उठाएगी, जिसके तहत दो स्मार्टफोन लॉन्च होने की उम्मीद है. इन्हें Micromax In 1 और Micromax In 1a नाम से बाजार में उतारा जा सकता है. इनमें Micromax In 1a एंट्री-लेवल फोन होगा. कंपनी ने अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज के कुछ टीजर जारी किए हैं, जिनसे Micromax In स्मार्टफोन्स के बारे में लॉन्च से पहले काफी डीटेल सामने आ गए हैं. Also Read - Micromax In-series smartphone: शाओमी-रियलमी को टक्कर देने वापस आ रहा Micromax, लॉन्च से पहले दिखाई फोन की झलक

माइक्रोमैक्स इन-सीरीज स्मार्टफोन्स के रियर पैनल पर 'X' शेप डिजाइन दी गई है. फोन्स वाइट, ब्लू और ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किए जाने की उम्मीद है. माइक्रोमैक्स नए स्मार्टफोन्स के रियर पैनल पर 'In' ब्रैंडिंग दी गई है. फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन के रियर पैनल पर मिलेगा.

Micomax In सीरीज स्मार्टफोन्स में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस रेजॉल्यूशन डिस्प्ले मिल सकता है. कंपनी इन फोन्स को पंच-होल डिस्प्ले के साथ टीज कर रही है. स्क्रीन के टॉप-सेंटर में कैमरा कटआउट मिलेगा. माइक्रोमैक्स के नए फोन्स में मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल सकता है. इनमें Micromax In 1 में मीडियोटेक हेलियो G85 प्रोसेसर, जबकि Micromax In 1a में मीडियाटेक हेलियो G35 प्रोसेसर दिया जा सकता है.

माइक्रोमैक्स के दोनों नए स्मार्टफोन्स के कैमरा की डीटेल अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, टीजर में एक फोन का कैमरा मॉड्यूल टॉप लेफ्ट में नजर आ रहा है. माना जा रहा है यह Micromax In 1 का कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल सकता है. वहीं, Micromax In 1a में 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलने की उम्मीद है.

Micromax In 1 स्मार्टफोन 4500mAh बैटरी, जबकि Micromax In 1a स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ आ सकता है. दोनों फोन की बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है. माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन कई वेरियंट में बाजार में उतारे जाएंगे.

कितनी हो सकती है कीमत?

Micromax In स्मार्टफोन्स की कीमत का खुलासा लॉन्चिंग के दौरान होगा. कंपनी को-फाउंडर राहुल शर्मा ने कहा है कि इन-स्मार्टफोन्स की कीमत 7 हजार से 15 हजार रुपये के बीच होगी.