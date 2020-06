Micromax will launch new smartphones in India: एक जमाने में भारत की प्रमुख स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रही माइक्रोमैक्स (Micromax India) एक बार फिर स्मार्टफोन बाजार में धाक जमाने की कोशिश कर रही है. भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण देश में बने चीन विरोधी माहौल को भुनाने के लिए Micromax India ने तीन बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है. कंपनी ने कहा है कि इसमें से एक फोन प्रीमियम फीचर के साथ आएगा. ये सभी स्मार्टफोन एकदम से मॉडर्न लुक में आएंगे. Also Read - Micromax iOne Note को कंपनी ने किया टीज, ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ जल्द होगा लॉन्च

इस बारे में Micromax India ने हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन उसने सोशल मीडिया पर जरूर इसकी जानकारी दी है. Also Read - NOKIA ने एक साथ लॉन्च किए 3 स्मार्टफोन, 10 हजार के रेंज में बढ़े विकल्प

Hi, Hitesh. Glad to see your support for #VocalForLocal

We are working hard internally and soon we will come up with something big. Stay tuned! #Micromax #MadeByIndian #MadeForIndian

— Micromax India (@Micromax_Mobile) June 17, 2020