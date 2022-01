Microsoft ने भारतीय बाजार में Surface Pro 8 और Surface Pro 7+ को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. दोनों ही डिवाइस 15 फरवरी से सेल के लिए उपलब्ध होंगे. बता दें कि Surface Pro 7+ पिछले साल फरवरी से ही सेल के लिए उपलब्ध हो रहा है. लेकिन अभी तक यह डिवाइस केवल कमर्शियल और छात्रों के लिए ही उपलब्ध ​था. लेकिन अब इसे कोई भी खरीद सकता है. वहीं Surface Pro 8 की मुख्य खासियत है कि इसमें उपयोग की गई बैटरी सिंगल चार्ज में 16 घंटे की बैटरी लाइफ देने में सक्षम है.Also Read - Mobile Number Portability: मोबाइल नंबर पोर्ट करने ​के लिए फॉलो करें ये आसान टिप्स

Microsoft Surface Pro 8, Surface Pro 7+: कीमत और उपलब्धता

Microsoft Surface Pro 8 की बात करें तो इसके Wi-Fi only वेरिएंट को भारतीय बाजार में 1,04,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. जबकि LTE मॉडल की कीमत 1,27,599 रुपये है. यह ​डिवाइस 15 फरवरी से सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसे ऑथराइज्ड रिसेलर्स के अलावा Amazon और Reliance Digital से भी खरीदा जा सकता है. वहीं Microsoft Surface Pro 7+ के Wi-Fi only मॉडल की कीमत 83,999 रुपये है. जबकि इसके LTE मॉडल को 1,09,499 रुपये की कीमत में बाजार में उतारा गया है.