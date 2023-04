Redmi के इन हैंडसेट्स के लिए रोलआउट हुआ MIUI 14 सॉफ्टवेयर, चेक करें लिस्ट में अपना फोन

Xiaomi ने पिछले महीने Redmi Note 10 5G और Redmi Note 11 SE के लिए Android 13-आधारित MIUI 14 सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया था. अब, ब्रांड ने दो Redmi Note 12 सीरीज के लिए MIUI 14 सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है, यानी Redmi Note 12 Pro 5G और Redmi Note 12 Pro Plus 5G. इन डिवाइसेज के लिए MIUI 14 सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करने की बात को कंफर्म करने के लिए कंपनी ने कल ट्विटर पर ट्वीट किया था. बता दें कि Redmi Note 12 Pro 5G और Redmi Note 12 Pro Plus 5G को नया MIUI 14 सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर मिल रहा है, लेकिन इसके साथ उसे Android 13 OS वर्जन नहीं मिल रहा है.

सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जो नये फीचर दोनों हैंडसेट को मिलेंगे, उसमें फोन की होम स्क्रीन पर सुपर आइकन, नए विजेट हैं, जो बेहतर प्रदर्शन देगा. बैटरी लाइफ सुधरेगी. ये भी जान लीजिए कि MIUI 14 का रोलआउट सबसे पहले उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने पहले Mi पायलट प्रोग्राम में दाखिला लिया था, जबकि बाद में अन्य यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट किया जाएगा.