New Rules: तकनीक की दुनिया में 1 जून 2022 का दिन बेहद ही खास है क्योंकि इस दिन कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. जो कि यूजर्स के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे. बता दें कि 1 जून से Google अपनी कुछ सर्विसेज बंद कर करने जा रही है (Google India) और इसके बाद मोबाइल फोन यूजर्स को कुछ परेशानियों (New Rules for Google) का भी सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में डिटेल से.

बंद हो जाएगा Internet Explorer

कुछ यूजर्स को यह जानकर झटका लगेगा कि इंटरनेट की दुनिया में एकछत्र राज करने वाला ब्राउजर Internet Explorer अब बंद होने जा रहा है. 15 जून के बाद आप इस सर्विस का उपयोग नहीं कर सकेंगे. ऐसे में जो लोग अभी भी Internet Explorer का उपयोग कर रहे हैं उन्होंने थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

Amazon पर नहीं कर पाएंगे ये काम

अगर आप भी एंड्राइड फोन यूजर हैं और अमेजन ऐप से Kindle e-book खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बता दें कि 1 जून 2022 के बाद आप Kindle e-book नहीं खरीद सकेंगे. यह बदलाव गूगल प्ले स्टोर की नई पॉलिसी की वजह से लिया गया है.

Apple बंद करेगा कार्ड का उपयोग

बता दें कि 1 जून 2022 से Apple भी अपने नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है. जिसके बाद भारत में आपको एप्पल सब्सक्रिप्शन और ऐप की खरीदारी के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेंगे. बल्कि पेमेंट के लिए आपको अन्य तरीकों को अपनाना होगा.

​मोबाइल के जरिए​ निकाल सकेंगे एटीएम से पैसा

यूजर्स को यह जानकर बेहद ही खुशी होगी कि 1 जून 2022 के बाद आप मोबाइल के जरिए भी एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकेंगे. इसके लिए आपको न तो कार्ड की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी लंबे प्रोसेस को फॉलो करना होगा.