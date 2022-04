Youtube Channel Ban in India: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube Channels के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 22 चैनलो को भारत में बैन कर दिया है. सरकार द्वारा बैन किए गए इन चैनलों में 4 पाकिस्तानी चैनल भी शामिल हैं. PIB के आधिकारिक Twitter अकाउंट पर दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार YouTube Channels के खिलाफ पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया है. आइए जानते हैं आखिर क्यों बैन हुए ये अकाउंट्सAlso Read - अगर आपके पास भी आया है Yono अकाउंट से PAN लिंक कराने का मैसेज, तो हो जाइए सावधान!

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि सरकार ने 22 YouTube चेनल्स को बैन कर दिया है. इसमें 4 पाकिस्तानी चैनल भी शामिल हैं. मंत्रालय का कहना है कि ये सभी चैनल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से रिश्ते व लोक आदेश के बारे गलत व झूठी खबरें फैला रहे थे और इसलिए इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया. इसके साथ ही सरकार ने गलत सूचना फैलाने वाले पाकिस्तानी चैनल, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

.@MIB_India blocks 22 YouTube channels for spreading disinformation related to India’s national security, foreign relations, and public order

18 Indian YouTube news channels blocked for the first time under IT Rules, 2021. 1/2

Read more: https://t.co/XTdQs6vUb9

— PIB India (@PIB_India) April 5, 2022