Redmi 12: 100 दिनों में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा Xiaomi का ये 5G फोन,जानें क्या है इसमें इतना खास

Xiaomi ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने Redmi 12 5G स्मार्टफोन की तीन मिलियन से अधिक इकाइयां बेची हैं. बता दें कि इस फोन को इसी साल अगस्त में लॉन्च किया गया है. कंपनी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसे लेकर एक पोस्ट शेयर किया है.

Celebrating empowered lives with the #Redmi12 Series and its groundbreaking #5G connectivity!

This milestone is a testament to the trust and love you've placed in us. Thank you for choosing #Xiaomi and being part of the revolutionary journey that connects… pic.twitter.com/jiwxZ2KQCo

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 15, 2023