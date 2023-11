Hindi Technology

Most Googled Diwali Questions Sundar Pichai Reveals

Google से लोगों ने पूछे Diwali से जुड़े अजब-गजब सवाल, घूम जाएगा माथा

सुंदर पिचाई ने दिवाली की शुभकामनाएं दीं और लोकप्रिय सर्च इंजन पर दिवाली के बारे में 5 सबसे अधिक सर्च किए गए सवालों को शेयर किया.

गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने हाल ही में प्रसिद्ध सर्च इंजन पर दिवाली के बारे में पांच सबसे ज्यादा खोजे गए सवालों का खुलासा किया. पिचाई का खुलासा रोशनी के त्योहार के आसपास की जिज्ञासा और रुचियों पर प्रकाश डालता है. उनके सवालों से पता चलता है कि लोग इस सांस्कृतिक त्योहार के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं.

पिचाई ने एक्स पर शेयर किया ‘सभी उत्सव मनाने वालों को दिवाली की शुभकामनाएं. हम सर्च पर दिवाली परंपराओं में महत्वपूर्ण रुचि देख रहे हैं. यहां दुनिया भर में शीर्ष ट्रेंडिंग ‘क्यों’ वाले कुछ प्रश्न हैं.’

ये 5 सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए (Most Googled Diwali Questions)

Happy Diwali to all who celebrate! We’re seeing lots of interest about Diwali traditions on Search, here are a few of the top trending “why” questions worldwide: https://t.co/6ALN4CvVwb pic.twitter.com/54VNnF8GqO — Sundar Pichai (@sundarpichai) November 12, 2023

पिचाई की एक्स पोस्ट में GIF में पांच अंकों से घिरा एक दीपक दिखाया गया है, जो दिवाली पर दुनिया भर में लोगों द्वारा खोजे गए शीर्ष पांच प्रश्नों का प्रतीक है. इन नंबरों पर क्लिक करने से उन विशिष्ट प्रश्नों का पता चलता है जो दुनिया भर के लोगों ने दिवाली के संबंध में Google पर खोजे थे. यहां सभी प्रश्न हैं:

1. भारतीय दिवाली क्यों मनाते हैं (Why Indians celebrate Diwali)

2. दिवाली में रंगोली क्यों बनाई जाती है (Why do we do rangoli on Diwali)

3. दिवाली पर दीये क्यों जलाते हैं (Why do we light lamps on Diwali)

4. दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है (Why is Lakshmi puja done on Diwali) और

5. दिवाली पर तेल स्नान क्यों (Why oil bath on Diwali)

