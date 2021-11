Motorola ने अपने बजट सेगमेंट में एक नया स्मार्टफोन शा​मिल करते हुए Moto E30 को लॉन्च कर दिया है. एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित इस स्मार्टफोन में सिंगल स्टोरेज (Best Smartphone in India) वेरिएंट दी गई है और यह 5,000mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है. इसमें पंच होल डिस्प्ले और फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप (Budget Smartphone in India) दिया गया है. इस स्मार्टफोन को फिलहाल साउथ अमेरिका (Motorola Smartphone) में लॉन्च किया गया है लेकिन जल्द ही अन्य देशों में भी उपलब्ध कराया जा सकता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Realme Festive Days: बेहद ही सस्ता मिल रहा है Realme का ये 5G स्मार्टफोन, जानिए डिटेल

Moto E30: कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Moto E30 स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है और इसकी कीमत COP 529,900 यानि करीब 10,200 रुपये है. यह स्मार्टफोन साउथ अमेरिका, कोलंबिया और स्कोलाविया में सेल के लिए उपलब्ध हो गया है. इसे ब्लू और अर्बन ग्रे कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. फिलहाल ग्लोबल मार्केट में इसके लॉन्च को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है.

Moto E30: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Moto E30 स्मार्टफोन एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित है और इसमें 6.5 इंच की एचडी+ मैक्स विजन आईपीएस डिस्प्ले दी गई है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720×1,600 पिक्सल है और यह 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. यह स्मार्टफोन octa-core Unisoc T700 चिपसेट पर काम करता है और इसमें 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी मौजूद है जिसकी मदद से यूजर्स 1TB तक का एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं.

फोटोग्राफी के लिए Moto E30 स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसका प्राइमरी सेंसर 48MP का है, जबकि 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो शूटर दिया गया है. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो ​कि f/2.0 लेंस के साथ आता है. फोन में पावर बैकअप के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि बैटरी सिंगल चार्ज में 40 घंटे का बैकअप दे सकती है.