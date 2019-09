Moto E6s Sale today via Flipkart: Moto E6s आज दोपहर 12 बजे पहली बार Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह कंपनी (Moto E6s price in india) का एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा। यह (Moto E6s Sale offers) स्मार्टफोन E6 Plus जैसा ही है जिसे कुछ दिन पहले IFA 2019 में पेश किया गया था। Moto E6S को वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच और ग्लोसी कलरफुल बैक डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। इसका (Moto E6s review) बैक ग्लोसी कलरफुल बैक डिजाइन के साथ आता है। इसका बैक और बैटरी रिमूवेबल है। हम आपको यहां Moto E6S से संबंधित सभी जानकारी दे रहे हैं।

Moto E6S: Price in India, availability and sale offers

Motorola ने Moto E6S को एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें 4जीबी रैम के साथ 64जीबी स्टोरेज है। फोन को 7,999 रुपये की कीमत के साथ पेश किया गया है। इसे Flipkart पर आज 23 सितंबर से दोपहर 12 बजे खरीदा जा सकेगा। Moto E6S को Polished Graphite और Rich Cranberry कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। रिलायंस जियो यूजर्स को फोन के साथ 2.200 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है।

Moto E6S: Specifications, features

Moto E6S में 6.1-inch HD+ (720×1560 pixels) वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। फोन में octa-core MediaTek Helio P22 SoC दिया गया है। फोन का एक ही वेरिएंट है जो 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ आता है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए फोन की स्टोरेज को 512जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। डिवाइस में ट्रिपल स्लॉट ऑप्शन है। इसमें आप दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगवा सकते हैं। फोन में 3,000mAh बैटरी है। इसके अलावा इसमें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का भी फीचर है।

फोन के बैक में दो कैमरा दिए गए हैं। इसमें प्राइमरी सेंसर 13मेगापिक्सल का है, जबकि दूसरा सेंसर 2मेगापिक्सल का है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8मेगापिक्सल का कैमरा है, जो f/2.0 लेंस के साथ आता है। फोन USB Type-C 10W TurboPower चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। फोन एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स आता है।