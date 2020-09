Moto E7 Plus India Launch: Moto E7 Plus स्‍मार्टफोन 23 सितंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्‍च होगा. इस स्‍मार्टफोन को पिछले हफ्ते ब्राजील में पेश किया गया था. Flipkart पर इसका डेडिकेटेड पेज लाइव कर दिया गया है, जहां Moto E7 Plus की लॉन्चिंग डेट और टाइम की डीटेल दी गई है. फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग से फोन के बारे में कुछ जानकारी सामने आ गई है. Also Read - Jobs in flipkart: 70 हजार सीधी भर्तियां करेगा फ्लिपकार्ट, किराना दुकान वालों के लिए भी है बड़ा मौका, जानें डिटेल

Moto E7 Plus price in India (कितनी हो सकती है कीमत)

Moto E7 Plus की कीमत की घोषणा 23 सितंबर को फोन की लॉन्चिंग के दौरान होगी. हालांकि, इस हफ्ते की शुरुआत में मोटोरोला ने खुलासा किया था कि यूरोप में इसे 149 यूरो (करीब 13 हजार रुपये) बेचा जाएगा. भारत में भी इसकी कीमत इसी के आसपास रहने की उम्‍मीद है.

Moto E7 Plus specifications (स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

Moto E7 Plus ऐंड्रॉयड 10 पर चलता है. इसमें वॉटरड्रॉप-स्‍टाइल नॉच के साथ 6.5 इंच HD+ डिस्‍प्‍ले दिया गया है. फोन में ऑक्‍टा-कोर क्‍वालकॉम स्‍नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर और 4 जीबी रैम मिलेंगे. इसमें 64 जीबी स्‍टोरेज है, जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है.

मोटोरोला के इस फोन में पीछे की तरफ दो कैमरे हैं. इनमें 48 मेगापिक्‍सल और 2 मेगापिक्‍सल के सेंसर शामिल हैं. फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्‍सल का है. Moto E7 Plus में 5,000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 10 वाट फास्‍ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह फोन नेवी ब्लू और ब्रोंज अम्बर कलर ऑप्‍शन में आएगा.