Moto E7 Plus launch in India today: Motorola भारतीय बाजार में आज (23 सितंबर) अपना नया स्मार्टफोन Moto E7 Plus लॉन्च करेगा. फोन की लॉन्चिंग दोपहर 12 बजे शुरू होगी. कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले इस नए स्‍मार्टफोन की डिजाइन और इसके खास स्‍पेसिफिकेशन्‍स का खुलासा कर दिया है. Moto E7 Plus को फ्लिपकार्ट से बेचा जाएगा.

Moto E7 Plus price in india (कितनी हो सकती है कीमत?)

Moto E7 Plus में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी जैसी खूबियां मिलेंगी. इस फोन को ब्राजील में कुछ हफ्ते पहले लॉन्च किया गया है. वहां इसके 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्‍टोरेज वेरियंट की कीमत 1,349 BRL (ब्राजील की करेंसी), करीब 18 हजार रुपये है. हालांकि, भारत में इसका दाम 10 हजार रुपये से कम (Moto E7 Plus price in india) रहने की उम्‍मीद है.

Moto E7 Plus Specifications (मिल सकते हैं ये स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

Moto E7 Plus में वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलेगा. मोटोरोला का यह स्‍मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा. यह 4 जीबी रैम, 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर के साथ आएगा.

मोटो ई7 प्‍लस में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इनमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है. सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा. इसमें 5000mAh की बैटरी होगी, जो 10वॉट चार्जिंग सपॉर्ट करेगी. फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन के पीछे की तरफ दिया गया है.