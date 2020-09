Moto E7 Plus price in india: Moto E7 Plus स्‍मार्टफोन बुधवार को इंडियन मार्केट में लॉन्‍च हो गया है. इसे सिर्फ एक वेरियंट में बाजार में उतारा गया है (Moto E7 Plus launched in India). 10 हजार से कम दाम वाले Moto E7 Plus में वॉटरड्रॉप-स्‍टाइल नॉच, ड्यूल रियर कैमरा और 5,000mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं. भारतीय बाजार में इसकी टक्‍कर Redmi 9 Prime, Samsung Galaxy M11 और Realme Narzo 20 जैसे स्‍मार्टफोन से होगी. Also Read - Moto E7 Plus स्‍मार्टफोन आज होगा लॉन्‍च, कम कीमत में मिलेंगे धांसू फीचर

Moto E7 Plus price in India (मोटो E7 की कीमत)

Moto E7 Plus की कीमत 9,499 रुपये है. इसे 4 जीबी रैम और 64 स्‍टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. बता दें कि पिछले हफ्ते इस फोन को ग्‍लोबल मार्केट में 149 यूरो (करीब 12,800) में लॉन्‍च किया गया था. Also Read - Moto E7 Plus India Launch: Moto E7 Plus स्‍मार्टफोन 23 सितंबर को होगा लॉन्‍च, बजट में मिलेंगे धांसू फीचर

Moto E7 Plus sale date (उपलब्‍धता)

मोटोरोला का यह नया फोन फ्लिपकार्ट से बेचा जाएगा. इसकी सेल 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. Also Read - Moto E7 Plus भारत में 24 अगस्‍त को हो सकता है लॉन्‍च, जानें खास बातें