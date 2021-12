Moto Edge X30: Motorola ने बाजार में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Moto Edge X30 लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन को Qualcomm के लेटेस्ट प्रोसेसेर Snapdragon 8 Gen 1 पर पेश किया गया है. (Motorola Smartphone in India) इस स्मार्टफोन में यूजर्स को टॉप एंड स्पेसिफिकेशन्स (Moto G51 5G Price in India) देखने को मिलेंगे. यह 144Hz ओएलईडी डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसके साथ ही कंपनी ने Moto Edge X30 Special Edition को भी बाजार में उतारा है. (Moto Edge X30 Price) आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सबकुछ.Also Read - Battlegrounds Mobile India प्लेयर्स के लिए बुरी खबर, कंपनी ने हटा दिया यह लोकप्रिय गेम मोड, जानिए क्या है वजह

Moto Edge X30: कीमत और उपलब्धता

Moto Edge X30 को फिलहाल चीन में लॉन्च किया गया है. जहां इसके 8GB + 128GB मॉडल की कीमत CNY 3,199 यानि करीब 38,000 रुपये है. जबकि 8GB + 256GB को CNY 3,399 यानि लगभग 40,400 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. वहीं 12GB + 256GB मॉडल की कीमत CNY 3,599 यानि करीब 42,800 रुपये है. इसके अलावा कंपनी ने Moto Edge X30 Special Edition को भी लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत CNY 3,999 यानि करीब 47,600 रुपये है. यह स्मार्टफोन 12GB + 256GB स्टोरेज मॉडल में उपलब्ध होगा. चीन में Moto Edge X30 स्मार्टफोन की सेल 15 दिसंबर से शुरू होगी. लेकिन अभी इसके स्पेशल एडिशन की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है.

Moto Edge X30: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Moto Edge X30 स्मार्टफोन एंड्राइड 12 ओएस पर आधारित है और इसमें 6.8 इंच की फुल एचडी+ POLED​ डिस्प्ले दी गई है. जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1,080×2,400 पिक्सल है. यह स्मार्टफोन octa-core Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. फोन का प्राइमरी सेंसर 50MP का है. जबकि 50MP का वाइड एंगल शूटर और 2MP का डेप्थ शूटर दिया गया है. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए इसमें 60MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. फोन में यूजर्स को 5,000mAh की बैटरी क्षमता मिलेगी जो कि 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.