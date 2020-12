Moto G 5G price in india: Moto G 5G स्मार्टफोन की इंडियन मार्केट में एंट्री कर चुका है. मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी और 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जैसी खूबियां हैं. Moto G 5G को नवंबर की शुरुआत में यूरोप में पेश किया गया था, अब इसे इंडियन मार्केट में उतारा दिया गया है. Also Read - Best Upcoming Smartphones in india soon: जल्द आ रहे ये 4 धांसू स्मार्टफोन, जानें इनकी डीटेल

Moto G 5G price, availability in India (Moto G 5G की कीमत और उपलब्धता)

Moto G 5G को 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरियंट में पेश किया गया है. इसकी कीमत 20,999 रुपये है. मोटोरोला का यह फोन ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में बाजार में उतारा गया है. Also Read - Moto G 5G और Moto G9 Power भारत में जल्द होंगे लॉन्च, जानें इस दोनों फोन्स की खूबियां

Moto G 5G की बिक्री फ्लिपकार्ट से होगी. इसकी पहली सेल 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी. लॉन्च ऑफर के तहत HDFC बैंक कार्ड्स से पेमेंट करके यह फोन खरीदने पर एक हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा SBI और एक्सिस बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 5 पर्सेंट कैशबैक का भी ऑफर है.

Moto G 5G specifications (Moto G 5G खूबियां)

Moto G 5G ऐंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. फोन में 6.7 इंच फुल HD+ LTPS डिस्प्ले दिया गया है. इसमें क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज हैं. इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

कैमरे की बात करें, तो इस फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं. इनमें 48-मेगापिक्सल, 8-मेगापिक्सल और 2-मेगापिक्सल के सेंसर शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में फ्रंट में 16-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

Moto G 5G में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 20 वाट टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह बैटरी दो दिन तक का बैकअप देने में सक्षम है. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के पीछे की तरफ दिया गया है.