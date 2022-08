मोटोरोला के Moto G32 का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं का इंतजार खत्म होने वाला है. मिड रेंज के Moto G32 को भारत में 9 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. हालांकि ये मोबाइल यूरोपीय बाजार में लॉन्च किया जा चुका है. लेकिन भारत में इसे 9 अगस्त को जारी किया जा रहा है. 6.5 इंच LCD डिसप्ले वाला यह फोन फुल HD+ रिजोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेशन रेट के साथ आएगा. Moto G32 में क्वालकम स्नैपड्रैगन 680 SoC और Adreno 610 GPU होगा. यह 4GB RAM + 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आएगा. इसका स्टोरेज माइक्रो एसडी कार्ड के जरिये 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 5,000mAh बैटरी होगी और साथ में 30W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा.

स्मार्टफोन ब्रांड मोटोरोला ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की है कि मोटो जी32 भारत में 9 अगस्त को लॉन्च होगा. कंपनी ने ट्वीट में कहा कि स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट के माध्यम से उपलब्ध होगा.

Introducing #motog32! A smartphone that elevates your experience and performs like a true all-rounder. Get ready to get #AllYouWant! Launching 9th August on @Flipkart and at leading retail stores. #AllYouWant

— Motorola India (@motorolaindia) August 2, 2022