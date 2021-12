Moto G51 5G Sale in India: Moto G51 5G स्मार्टफोन को पिछले दिनों ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है और इसका इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है कि यह स्मार्टफोन आज यानि 16 दिसंबर को पहली (Moto G51 5G Sale in India) बार सेल के लिए उपलब्ध होने वाला है. Moto G51 5G की सेल दोपहर 12 बजे शुरू होगी (5G Smartphone in India) और इसे एक्सक्लूसिवली ई-कॉमर्स साइट Flipkart से खरीदा जा सकता है. यह कंपनी का बजट रेंज वाला 5G स्मार्टफोन है जो कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 480 Plus प्रोसेसर पर पेश किया गया है और यह दमदार बैटरी क्षमता के साथ आता है.Also Read - Flipkart Big Saving Days Sale Live: 10 हजार रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं ये शानदार स्मार्टफोन, उठाएं ऑफर्स का लाभ

Moto G51 5G: कीमत और उपलब्धता

Moto G51 5G की भारत में 14,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. यह स्मार्टफोन सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसमें 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज दी गई है. इसे Aqua Blue और Indigo Blue कलर वेरिएंट में खरीद सकते हैं. इसकी सेल आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी और इसे Flipkart पर उपलब्ध कराया जाएगा.

Moto G51 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Moto G51 5G स्मार्टफोन एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित है और इसमें ड्यूल सिम सपोर्ट की सुविधा दी गई है. इसमें 6.8 इंच की फुल एचडी+ मैक्स ​विजन डिस्प्ले मौजूद है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1,080 x 2,400 पिक्सल है और यह 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. यह स्मार्टफोन octa-core Qualcomm Snapdragon 480 Plus प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. साथ ही माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट भी दिया गया है जिसकी मदद से एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर किया जा सकता है.

Moto G51 5G स्मार्टफोन में यूजर्स को बेहतरीन फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 50MP का है. जबकि 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो शूटर दिया गया है. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा ​भी मौजूद है. पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है.