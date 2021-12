Motorola ने पिछले महीने यूरोप में Moto G51 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया था और इस स्मार्टफोन में खास फीचर के तौर पर 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. लॉन्च के बाद ही भारतीय यूजर्स (Moto G51 5G Launch Date in India) इस स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे थे (flipkart) और अब आपके लिए गुड न्यूज है कि कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. भारतीय बाजार में यह स्मार्टफोन 10 दिसंबर को आधिकारिक तौर (Moto G51 5G Price in India) पर लॉन्च किया जाएगा. Moto G51 5G स्मार्टफोन को Snapdragon 480+ प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी गई है. आइए जानते हैं भारत में Moto G51 5G स्मार्टफोन की संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Whatsapp Tips & Tricks: व्हाट्सऐप की ये कमाल की ट्रिक जानकर हो जाएंगे हैरान, एक बार जरूर करें ट्राई

Be future-ready for the next generation of connectivity. Prepare to #GoTrue5G with the all-new #motog51! Launching 10th Dec on @Flipkart. #gomotog https://t.co/YpCGqqcKbG pic.twitter.com/ljBRbJ2u8C

— Motorola India (@motorolaindia) December 4, 2021