Moto G51 5G को पिछले महीने यूरोप में लॉन्च किया गया था और (Moto G51 5G Price in India) इसके बाद से ही भारतीय यूजर्स इस स्मार्टफोन का (5G Smartphone in India) बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब यूजर्स का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि कंपनी ने आधिकारिक तौर (Motorola Smartphone) पर इस स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है. (Moto G51 5G Specifications) यह कंपनी की बजट रेंज सेगमेंट का 5G स्मार्टफोन है (Moto G51 5G Features) जो कि कई शानदार फीचर्स से लैस है. इस स्मार्टफोन की खासियत है कि इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और Qualcomm Snapdragon 480 Plus प्रोसेसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. (Smartphone Under Rs 15000) आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.

Moto G51 5G: कीमत और उपलब्धता

Moto G51 5G को भारत में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत 14,999 रुपये है. इसमें 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मौजूद है. यह स्मार्टफोन Aqua Blue और Indigo Blue कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसकी सेल 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और इसे ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर उपलब्ध कराया जाएगा.