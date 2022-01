Moto G71 5G का इंतजार कर रहे भारतीय यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि (Moto G71 5G Smartphone Launch in India) कंपनी ने इस स्मार्टफोन को आज आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है. बजट रेंज के तहत लॉन्च किया गया यह स्मार्टफोन कई दमदार फीचर्स से लैस है. इसमें (Moto G71 5G Price in India) पंच होल कटआउट डिस्प्ले डिजाइन और पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है. इसके अलावा यूजर्स को फोन में दमदार बैटरी के साथ ही शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस (Motorola Smartphone) भी प्राप्त होगा. खास बात है कि (5G Smartphone in India) फोन में उपयोग की गई बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. आइए जानते हैं Moto G71 5G स्मार्टफोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Free Fire Redeem Codes 10 January 2022: आज फ्री मिल रहे हैं कई शानदार रिवार्ड्स, ऐसे करें प्राप्त

Moto G71 5G: कीमत और उपलब्धता

Moto G71 5G स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत 18,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. उपलब्धता की बात करें तो भारतीय यूजर्स इसे Flipkart से खरीद सकेंगे. इसकी सेल 19 जनवरी से शुरू होगी. यह स्मार्टफोन Arctic Blue और Neptune Green कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. Also Read - Jio ने लॉन्च किया धमाकेदार प्लान, डेली 2.5GB डाटा के साथ मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ